«Хрустальная» девочка с очень хрупкими костями смогла встать на ноги
Девочка родилась с редким неизлечимым заболеванием, которое называется болезнью хрупкости костей. Она может сломать любую кость при малейшем прикосновении. Родители Мии – 38-летняя Эмма и 34-летний Луи - обращаются с ней с большой осторожностью с самого рождения. Они рассказали изданию, что их дочь, которой исполнилось 15 месяцев, смогла впервые встать на ноги.
Little Mya Honca, now five months, was diagnosed with Osteogenesis Imperfecta - also known as brittle bones - after medics spotted she had a fractured femur whilst she was in the womb https://t.co/UX7Mq79ASD pic.twitter.com/NWtiKbcpMk— SWNS RealLifeStories (@SWNSRealLife) November 4, 2019
При этом первые полгода Мия провела лежа, практически не двигаясь, ей пришлось пройти множество процедур по наращиванию мышц. По оценке врачей, в ситуации с Мией не все так печально: она сможет ходить на небольшие расстояния, но все же пациентке потребуется инвалидное кресло.
«Увидеть, как Миа впервые стоит на ногах – это самый невероятный момент за все время. За свою короткую жизнь она многое пережила, но всегда умудрялась улыбаться и хихикать, ее отношение к болезни воодушевляет», - объяснила Эмма. Родители девочки опасаются, что начав ходить, Мия еще больше подвергнет себя опасности. «Чем более независимой она становится, тем выше вероятность того, что она причинит себе вред, чего на самом деле не избежать. Это, к сожалению, часть ее жизни», - посетовали они.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!