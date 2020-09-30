«Хрустальная» девочка с очень хрупкими костями смогла встать на ноги

«Увидеть, как Миа впервые стоит на ногах – это самый невероятный момент за все время. За свою короткую жизнь она многое пережила, но всегда умудрялась улыбаться и хихикать, ее отношение к болезни воодушевляет», - объяснила Эмма. Родители девочки опасаются, что начав ходить, Мия еще больше подвергнет себя опасности. «Чем более независимой она становится, тем выше вероятность того, что она причинит себе вред, чего на самом деле не избежать. Это, к сожалению, часть ее жизни», - посетовали они.