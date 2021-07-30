Хрупкий диабет: как определить опасную разновидность «сахарной» болезни

При лечении хрупкого диабета недостаточно общепринятых мер, вроде инъекций инсулина и изменения рациона питания, кроме того, они могут усугубить ситуацию.

Медицинское издание с отсылкой на Express Health перечислили отличительные особенности хрупкого диабета от других разновидностей. В первую очередь специалисты отмечают резкие изменения уровня сахара в крови, казалось бы, беспричинные. Также при хрупком диабете человек страдает от регулярных эпизодов как очень высокого, так и низкого уровня сахара в крови, а наиболее подвержены ему женщины, обычно заболевающие им в молодом возрасте. Помимо этого, повышается вероятность частого кетоацидоза или тяжелой гипогликемии.

Больным обсуждаемой разновидностью угрожает кетоацидоз — осложнение, которое без оперативного лечения может привести к коме и смерти. Патология развивается в отсутствие инсулина, когда для выработки энергии организм начинает расщеплять жир, что способствует увеличению в крови побочных продуктов, отравляющих организм. У кетоацидоза существует ряд признаков, при обнаружении которых больным диабетом следует обратиться к врачу. Говорят о нарушениях следующие недомогания: частое мочеиспускание, тошнота и рвота, чрезмерная жажда, сладкое и едкое дыхание, глубокое или учащенное дыхание, усталость и сонливость, спутанность сознания.