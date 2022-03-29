«Холодильник здорового человека»: какие виды продуктов должны быть в рационе

По мнению специалиста, в холодильнике здорового человека должны быть 5 основных видов продовольственных товаров. Среди них следующие продукты: овощи и фрукты, различные крупы, мясо птицы, которое более диетическое, чем говядина или свинина, молочные продукты (молоко, творог, йогурты и прочее).

При этом важно помнить о правильном соотношении продуктов, отметил Филипп Кузьменко. Например, овощи и фрукты должны занимать примерно половину тарелки. «Все остальное уже более или менее зависит от вкусовых пристрастий человека. Понятно, что для жизни нужны и белки, и углеводы, и жиры, но обычно человек может подобрать нужное количество этих продуктов. А вот про фрукты и овощи люди забывают, а зря. Они жизненно необходимы», — сообщил врач-терапевт в беседе с радио Sputnik.