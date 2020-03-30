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Диарея и не только: 5 болезней, передающихся через грязную воду

Многие пьют воду из-под крана, не используя специальные фильтры. Порой это чревато по-настоящему серьезными заболеваниями.

По мнению экспертов, качество питьевой воды далеко не всегда соответствует стандартам. Увы, оно ухудшается из-за загрязнения водных ресурсов отходами промышленности. Многие стараются использовать дома фильтры для воды, однако случаи отравления нередки. Какими заболеваниями чревато употребление зараженной воды? Медики перечислили пять, пишет Health Site.

На первом месте диарея. Можно сказать, что это наилучший исход при употреблении некачественной воды. Подобное расстройство могут спровоцировать живущие в жидкости бактерии и паразиты. Другие болезни куда серьезней.

Холера также способна передаваться через воду. Эпидемии холеры до сих пор уносят тысячи жизней в бедных странах - там, где не соблюдаются порой элементарные правила гигиены. В районах, где не проводится надлежащая обработка сточных вод и запасов питьевой воды, болезнь может быстро распространяться, напоминает ВОЗ.

Гепатит А можно приобрести, употребив грязную воду. Еще две опасные болезни, уносившие в свое время миллионы жизней, это брюшной тиф и малярия.

Медики настоятельно рекомендуют следить за качеством потребляемой воды. Если вы не уверены в том, что она соответствует нормам, приобретите фильтр или покупайте бутилированную. Еще один способ обезопасить себя - кипятить жидкость.

Фото: Pexels.com

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