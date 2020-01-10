Хирург доверил сложнейшую операцию студентам и попал под следствие

Против хирурга в Мурманской области возбудили уголовное дело. Стало известно, что врач доверил проведение сложной плановой операции по ампутации ноги студентам-четверокурсникам. Хирургическое вмешательство длилось семь часов. Пациент находился под наркозом, действовавшим в течение восьми часов.

Во время операции хирург делал трем студентам устные замечания, не принимая лично участия в процессе. Также стало известно, что врач несколько раз покидал операционную. По мнению прокуратуры, тем самым врач умышленно создал реальную угрозу жизни пациента, ведь студенты не имеют права проводить подобные операции. И хирург уж точно должен был об этом знать. Против него возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.