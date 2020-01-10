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Хирург доверил сложнейшую операцию студентам и попал под следствие

В Следственном комитете считают, что врач создал угрозу жизни пациента. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Против хирурга в Мурманской области возбудили уголовное дело. Стало известно, что врач доверил проведение сложной плановой операции по ампутации ноги студентам-четверокурсникам. Хирургическое вмешательство длилось семь часов. Пациент находился под наркозом, действовавшим в течение восьми часов.

Во время операции хирург делал трем студентам устные замечания, не принимая лично участия в процессе. Также стало известно, что врач несколько раз покидал операционную. По мнению прокуратуры, тем самым врач умышленно создал реальную угрозу жизни пациента, ведь студенты не имеют права проводить подобные операции. И хирург уж точно должен был об этом знать. Против него возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.

Журналисты уточнили, что прооперированный пациент остался жив, его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее в ведомстве уверены, что врач должен ответить за свои действия.

_Фото и видео: vostock-photo

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