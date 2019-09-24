passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кесарево сечение повышает риск возникновения аутизма у ребенка

Кесарево сечения может стать настоящим спасением, когда жизнь матери или ребенка находится в опасности. Однако, по данным последних исследований, родоразрешение оперативным путем также может быть связано с риском возникновения долгосрочных проблем со здоровьем как у женщины, так и у ребенка, - сообщает New York Times.

Оказывается, способ родов может влиять на риск рождения ребенка с аутизмом. Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал результаты исследования, в ходе которого ученые обнаружили связь между родами путем кесарева сечения и риском развития у ребенка таких неврологических нарушений, как аутизм и синдромом дефицита внимания.

Всего за основу было взято более 60 исследований, в которых было проанализировано в общей сложности 20 миллионов родов. По результатам этого глобального анализа, оперативные роды увеличивали риск развития у ребенка аутизма на 33% и синдрома дефицита внимания на 17%. Причем фактором риска являлось как плановое, так и экстренное кесарево сечение.

При этом, ученым пока неизвестно, каким конкретно образом кесарево сечение влияет на эту связь. Это может включать в себя многие факторы: от проблем со здоровьем у матери до нарушений внутриутробного развития малыша.

Но здесь важно отметить, что все эти исследования проводились методом наблюдения, который выявляет лишь связь, но не закономерность. И этих результатов недостаточно, чтобы говорить о причинно-следственной связи в научном понимании.

Однако ученые не останавливаются на достигнутом. Они надеятся, что полученная информация о связи способа родоразрешения и долгосрочных неврологических нарушений у ребенка, поможет дальнейшему исследованию и пониманию, каким конкретно образом кесарево сечение ведет к аутизму.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!