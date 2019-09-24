Кесарево сечение повышает риск возникновения аутизма у ребенка

Оказывается, способ родов может влиять на риск рождения ребенка с аутизмом. Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал результаты исследования, в ходе которого ученые обнаружили связь между родами путем кесарева сечения и риском развития у ребенка таких неврологических нарушений, как аутизм и синдромом дефицита внимания.

Всего за основу было взято более 60 исследований, в которых было проанализировано в общей сложности 20 миллионов родов. По результатам этого глобального анализа, оперативные роды увеличивали риск развития у ребенка аутизма на 33% и синдрома дефицита внимания на 17%. Причем фактором риска являлось как плановое, так и экстренное кесарево сечение.

При этом, ученым пока неизвестно, каким конкретно образом кесарево сечение влияет на эту связь. Это может включать в себя многие факторы: от проблем со здоровьем у матери до нарушений внутриутробного развития малыша.

Но здесь важно отметить, что все эти исследования проводились методом наблюдения, который выявляет лишь связь, но не закономерность. И этих результатов недостаточно, чтобы говорить о причинно-следственной связи в научном понимании.

Однако ученые не останавливаются на достигнутом. Они надеятся, что полученная информация о связи способа родоразрешения и долгосрочных неврологических нарушений у ребенка, поможет дальнейшему исследованию и пониманию, каким конкретно образом кесарево сечение ведет к аутизму.