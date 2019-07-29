Каждый девятый молодой человек принимает антидепрессанты

Согласно последним данным правительства Великобритании, более миллиона британцев в возрасте от 18 до 20 лет выписали антидепрессанты в прошлом году, сообщает издание Daily Mail.
За последние три года число принимающих лекарства этой категории выросло на 20%. Таким образом сейчас каждый девятый из этой возрастной группы принимает лекарства для лечения проблем психического здоровья, таких как тревожность и биполярное расстройство.
Предыдущие исследования показали, что частота психических заболеваний у молодежи в возрасте до 30 лет составляет примерно один из пяти. Но свежий опрос показал, что три четверти респондентов имеют или имели проблемы с психическим здоровьем. И, что тревожно, только треть почувствовала, что их антидепрессанты ослабляют симптомы. При этом три четверти опрошенных молодых людей сказали, что социальные сети негативно влияют на их психическое здоровье.
Новые данные дополняют множество фактических данных, свидетельствующих о резком росте психических заболеваний среди молодых британцев за последние два десятилетия. Согласно докладу 2018 года, проблемы с психическим здоровьем у молодых людей возросли в шесть раз с 1993 года.
При этом эксперты выражают обеспокоенность еще и тем, что иногда врач выписывает рецепт на антидепрессанты, потому что для него это более легкий путь, чем обеспечить пациенту полноценную психотерапевтическую помощь. Однако важно помнить, что немалая часть пациентов стабильно сообщает о негативных симптомах при отмене препаратов. Поэтому назначение препарата должно быть осознанным и обязательно сопровождаться психотерапией.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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