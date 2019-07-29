Каждый девятый молодой человек принимает антидепрессанты

Согласно последним данным правительства Великобритании, более миллиона британцев в возрасте от 18 до 20 лет выписали антидепрессанты в прошлом году, сообщает издание Daily Mail.

За последние три года число принимающих лекарства этой категории выросло на 20%. Таким образом сейчас каждый девятый из этой возрастной группы принимает лекарства для лечения проблем психического здоровья, таких как тревожность и биполярное расстройство.

Предыдущие исследования показали, что частота психических заболеваний у молодежи в возрасте до 30 лет составляет примерно один из пяти. Но свежий опрос показал, что три четверти респондентов имеют или имели проблемы с психическим здоровьем. И, что тревожно, только треть почувствовала, что их антидепрессанты ослабляют симптомы. При этом три четверти опрошенных молодых людей сказали, что социальные сети негативно влияют на их психическое здоровье.