Каждая шестая женщина, пережившая неудачное ЭКО, в течение 5 лет беременеет самостоятельно

Исследования показывают, что каждая шестая женщина, которая не может стать матерью в результате ЭКО, беременеет естественным путем в течение пяти лет, сообщает британское издание Daily Mail.
Шотландские ученые изучили более 2000 женщин, которые использовали ЭКО или внутрицитоплазматические инъекции сперматозоидов (ИКСИ). Более половины из них не забеременели и пережили выкидыш — при этом 17 % из них естественным образом стали родителями пять лет спустя.
Авторы работы надеются, что это обнадежит те пары, которые неправильно «приравнивают неудачное лечение к полной невозможности рождения ребенка».
«Это исследование даст парам более четкое представление об их шансах на естественное зачатие даже после неудачного ЭКО», — отмечают ученые.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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