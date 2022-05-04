Каждая пятая россиянка не планирует иметь детей в ближайшие годы по состоянию здоровья

В 2022 году у россиянок спрашивали об их репродуктивных планах и составляющих женского счастья. И согласно полученным данным, одного, двух и более детей хотело бы воспитывать 88% наших соотечественниц, а в ближайшие пять лет рождение ребенка планирует только 29% россиянок. Не хотели бы иметь детей 7% опрошенных женщин. Девушки до 24 лет самым популярным фактором назвали отсутствие стабильности в жизни (77%). Треть всех респонденток не планирует рождение детей, потому что они уже есть (37%), а 17% указали среди причин наличие ограничений по здоровью.

«Почти каждая пятая россиянка (17% опрошенных) не планирует иметь детей в ближайшие годы по состоянию здоровья. В таких случаях принято говорить, что проблема может быть решена в будущем. Однако мы забываем, что будущее медицины во многом связано с профилактикой различных заболеваний. Уже сегодня стоит обратиться к специалисту по женскому здоровью и обсудить с ним свои репродуктивные планы, чтобы заложить прочную основу здоровья и красоты», — прокомментировала Елена Пархонина, операционный директор «Гедеон Рихтер Фарма».

Также одной из самых популярных причин отказа от материнства в ближайшие годы, респондентки называли возраст. Среди опрошенных россиянок в возрасте от 18 до 45 лет более трети считает свой возраст неподходящим для рождения ребенка в обозримом будущем (36%). Наибольший процент таких женщин был зафиксирован в возрастной группе 35-45 лет — половина опрошенных считают этот возраст неподходящим для рождения ребенка и в группе 18-24 года (40%), наименьший процент — в группе 25-34 года, всего 5%.