«Касается и детей, и взрослых»: врач предупредил о главной опасности ночного храпа

Врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал о том, чем может быть опасен храп. Главная неприятность заключается именно в ночных остановках дыхания. В это время мозг недополучает кислород. Человек начинает ворочаться, просыпается и снова засыпает — сон по сути нарушается.

«Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Для детей храп представляет большую опасность, нежели для взрослых. Если детский организм недополучает кислород во сне, то его организм хуже развивается. Утром ребенок может проснуться беспокойным и жаловаться на усталость, плохой аппетит.

Синдром ночных апное (остановок дыхания) может обернуться проблемами с сердечно-сосудистой системой. Только за час подобных остановок дыхания может фиксироваться от пяти раз. За ночь набегает несколько десятков краткосрочных остановок дыхания. Апное также один из признаков беспокойного сна или бессонницы.

Напомним, при сохранении бессонницы чаще трех раз в неделю на протяжении трех месяцев подряд необходимо посетить врача-сомнолога.