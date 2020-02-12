passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Касается и детей, и взрослых»: врач предупредил о главной опасности ночного храпа

Храп вызывает задержки дыхания во сне продолжительностью до десяти секунд.

Врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал о том, чем может быть опасен храп. Главная неприятность заключается именно в ночных остановках дыхания. В это время мозг недополучает кислород. Человек начинает ворочаться, просыпается и снова засыпает — сон по сути нарушается.

«Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Для детей храп представляет большую опасность, нежели для взрослых. Если детский организм недополучает кислород во сне, то его организм хуже развивается. Утром ребенок может проснуться беспокойным и жаловаться на усталость, плохой аппетит.

Синдром ночных апное (остановок дыхания) может обернуться проблемами с сердечно-сосудистой системой. Только за час подобных остановок дыхания может фиксироваться от пяти раз. За ночь набегает несколько десятков краткосрочных остановок дыхания. Апное также один из признаков беспокойного сна или бессонницы.

Напомним, при сохранении бессонницы чаще трех раз в неделю на протяжении трех месяцев подряд необходимо посетить врача-сомнолога.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!