Несмотря на прогнозы специалистов о том, что во второй половине февраля вспышка коронавируса пойдет на спад, цифры говорят об обратном. На данный момент случаи инфицирования зафиксированы уже в сорока странах. В Китае число заболевших приближается к отметке в 80 тысяч. И все это за пару месяцев, ведь первый случай заражения в китайском Ухане был зафиксирован в конце декабря. Из европейских городов Италия вышла на третье место по числу заражений коронавирусом (COVID-19) - уже двенадцать умерших и медики прогнозируют лишь рост цифр. Впервые за долгие годы здесь отменили Венецианский карнавал, площадь Сан-Марко опустела: здесь вас встретят лишь стаи голубей и безлюдные кафе. Мало кто решится сейчас на поездку в Венецию. Так, Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от посещений, помимо Китая, Италии, республики Кореи и Ирана. Именно там резко возросло число заболевших. Китайским гражданам запрещен въезд в Россию, а все наши туристы были эвакуированы из зараженных областей Китая.Жители ряда европейских городов не скрывают своей обеспокоенности: люди стараются избегать массовых мероприятий и впрок запасаются продуктами, чтобы лишний раз не выходить в магазин. Ряд достопримечательностей (например, в Италии) закрыт к посещению. И, конечно, никто не пренебрегает защитными масками. Последние можно увидеть и на молодоженах на свадьбах, и на домашних питомцах на прогулке... Вспышка коронавируса уже отрицательно сказалась на экономике Китая и ряда европейских стран: пострадал туристический сектор (к примеру, количество путешествующих в Италию резко сократилось), ресторанный бизнес, сфера ритейла (в бутиках уменьшилось число покупателей), коммерческие перевозки (в том числе грузоперевозки). Тем временем специалисты предупреждают о необходимости соблюдать личную гигиену: менять маски на улице каждые два часа, мыть руки, дезинфицировать повседневные предметы. И, видимо, ждать, когда будет создана вакцина от коронавируса. По прогнозам и опыту, на это требуется не меньше полугода. Фото: vostock-photo, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!