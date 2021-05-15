Кардиолог развенчала главные мифы о повышенном холестерине

Многие считают, что патология не передается по наследству и является приобретенным недугом. Однако это не так. При мутациях в определенных генах высокий уровень холестерина способен передаваться из поколения в поколение. А при плохой наследственности может угрожать даже новорожденным. Нарушения холестеринового обмена сложно выявить, так как отсутствует симптоматика. Поэтому считать, что до 40 лет не нужно делать липидограмму, неправильно.

Также врач объяснила, что норма "плохого" холестерина у всех разная. Она зависит от степени сердечно-сосудистого риска человека. Вероятность рассчитывается индивидуально с помощью шкалы SCORE. При расчете указываются личные данные: возраст, вредные привычки, имеющиеся болезни, и прочее.

Еще один миф – холестерин попадает в организм только с едой. Это суждение не совсем верно, так как с продуктами питания мы получаем только часть холестерина, а основное количество вырабатывается печенью. Конечно, если человек питается исключительно вредной пищей, то доза поступлений "извне" будет весомее.