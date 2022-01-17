Кардиолог предупредил о «сосудистой катастрофе» из-за постоянно повышенного давления

Гипертония сама по себе не опасна цифрами артериального давления, но чем значения выше, тем может быть больше осложнений, отметил врач. «Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек», — уточнил он.

Также кардиолог предупредил, что чем дольше человек ходит с повышенным давлением, тем больше вероятность «сосудистой катастрофы» в перечисленных органах-мишенях. В таком случае повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Сергей Иванов посоветовал гипертоникам отдать предпочтение препаратам, которые следует принимать один раз в день. Он объяснил это удобством применения и эффективным поддержанием артериального давления в норме в течение суток.