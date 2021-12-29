Кардиолог объяснила, в чем причины переедания и анорексии
Однако обсуждаемые расстройства не всегда связаны с лишним или недостаточным весом, сообщают «Известия». «Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода. Разнообразные многочисленные правила в питании (ем только белки, только растительное, только красного цвета) являются симптомом одного из современных расстройств пищевого поведения — орторексии (навязчивого стремления к «правильному питанию»)», — рассказала Дарья Сергеева.
Формирование пищевого поведения начинается с младенчества и зависит от окружения. У семьи перенимаются не только полезные, но и вредные привычки. Медик отметила, что человек становится в десять раз более склонным к риску расстройства пищевого поведения, если такая проблема имеется у его родственников.
«Поэтому зачастую, когда у человека выявляются заболевания, требующие введения ограничительной диеты (сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта), простой силы воли недостаточно, необходима помощь квалифицированного диетолога и психолога», — заключила Сергеева.
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