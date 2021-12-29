Кардиолог объяснила, в чем причины переедания и анорексии

Формирование пищевого поведения начинается с младенчества и зависит от окружения. У семьи перенимаются не только полезные, но и вредные привычки. Медик отметила, что человек становится в десять раз более склонным к риску расстройства пищевого поведения, если такая проблема имеется у его родственников.

«Поэтому зачастую, когда у человека выявляются заболевания, требующие введения ограничительной диеты (сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта), простой силы воли недостаточно, необходима помощь квалифицированного диетолога и психолога», — заключила Сергеева.