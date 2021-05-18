Кардиолог назвала способ, который поможет определить продолжительность жизни
«Частота ритма — это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше. Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной систем, которая оказывает определенный защитный эффект», — сообщила медик в беседе с «Комсомольской правдой». По ее словам, частота ритма зависит от множества факторов, например, от испытываемых эмоций: мы рады или огорчены, или от самочувствия: нам жарко или холодно и прочее.
Именно в молодом возрасте замедленное сердцебиение 48-52 удара в минуту свидетельствует о хорошей работе парасимпатической нервной системы. Однако в пожилом возрасте такого количества сердечных ударов может быть недостаточно и тогда человеку могут быть назначены препараты-антиаритмики или потребуется кардиостимулятор.
При этом Голухова опровергла существующее и весьма распространенное заблуждение, что каждому человеку заранее предначертано определенное число сердечных сокращений, и потому якобы нужно жить размеренно, чтобы не израсходовать свой лимит раньше времени.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!