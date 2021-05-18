Кардиолог назвала способ, который поможет определить продолжительность жизни

Именно в молодом возрасте замедленное сердцебиение 48-52 удара в минуту свидетельствует о хорошей работе парасимпатической нервной системы. Однако в пожилом возрасте такого количества сердечных ударов может быть недостаточно и тогда человеку могут быть назначены препараты-антиаритмики или потребуется кардиостимулятор.

При этом Голухова опровергла существующее и весьма распространенное заблуждение, что каждому человеку заранее предначертано определенное число сердечных сокращений, и потому якобы нужно жить размеренно, чтобы не израсходовать свой лимит раньше времени.