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Какую опасную болезнь часто выявляют после инфаркта или инсульта

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала распространенное заболевание, которое обычно выявляется в результате перенесенного инфаркта или инсульта. Речь идет о гиперхолестеринемии — нарушениях липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина. Порядка 840 тысяч жителей нашей страны страдают от данной семейной (наследственной) болезни, сообщила специалист.
Какую опасную болезнь часто выявляют после инфаркта или инсульта

«Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта», — передали слова Драпкиной на круглом столе «РИА Новости». По ее словам, высокий холестерин считается ключевым фактором развития болезней сердца, потому необходимо это процесс предотвращать и контролировать. Чтобы предупредить болезнь, необходимо контролировать уровень холестерина в крови, а также важна регулярная диспансеризация детей и взрослых на наличие семейной гиперхолестеринемии.

Фото: freepik.com

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