Какую опасную болезнь часто выявляют после инфаркта или инсульта

«Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта», — передали слова Драпкиной на круглом столе «РИА Новости». По ее словам, высокий холестерин считается ключевым фактором развития болезней сердца, потому необходимо это процесс предотвращать и контролировать. Чтобы предупредить болезнь, необходимо контролировать уровень холестерина в крови, а также важна регулярная диспансеризация детей и взрослых на наличие семейной гиперхолестеринемии.