Какую опасную болезнь часто выявляют после инфаркта или инсульта
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала распространенное заболевание, которое обычно выявляется в результате перенесенного инфаркта или инсульта. Речь идет о гиперхолестеринемии — нарушениях липидного состава крови, которые сопровождаются повышением в ней концентрации холестерина. Порядка 840 тысяч жителей нашей страны страдают от данной семейной (наследственной) болезни, сообщила специалист.
«Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после случившегося инфаркта или инсульта», — передали слова Драпкиной на круглом столе «РИА Новости». По ее словам, высокий холестерин считается ключевым фактором развития болезней сердца, потому необходимо это процесс предотвращать и контролировать. Чтобы предупредить болезнь, необходимо контролировать уровень холестерина в крови, а также важна регулярная диспансеризация детей и взрослых на наличие семейной гиперхолестеринемии.
Фото: freepik.com
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