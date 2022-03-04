Какую обувь следует носить с осторожностью, чтобы не изуродовать ноги

К выбору обуви нужно относиться с большим вниманием, потому что от нее зависит не только наш внешний вид, но и здоровье. Неправильно подобранная обувь негативно влияет на все имеющиеся проблемы с позвоночником. Неудобная пара может вызывать боли в ступнях и пояснице. Если вы носите обувь через боль, то ожидайте серьезных проблем со здоровьем в будущем. Ортопед Коршунова рассказала специально для «Пятого канала», на что обращать внимание при выборе обуви. Выбирайте новую пару не только по внешнему виду, но и в первую очередь по удобству. Ортопед Светлана Коршунова также поделилась, какая обувь может негативно сказаться на здоровье владельца и какую выбирать для детей.

По мнению врача, взрослым людям стоит иметь несколько пар обуви. Помимо пар на выход, вам следует завести мягкую и удобную обувь с гнущейся подошвой. Нос должен быть широким, чтобы пальцы ног лежали спокойно, не находясь в кучке, а стопа была зафиксирована. Носить ежедневно каблуки или туфли с узким мысом нельзя, так как это приводит к деформации ступней и, следовательно, позвоночника. «От высокого каблука могут появиться ночные судороги, болезненность в ногах», — рассказала подиатр. Врач советует отдавать предпочтение всем любимым балеткам. «В балетках стопа не зафиксирована в среднем отделе, поджимаются пальцы при носке. Если нравятся туфли, не рассматривайте лодочки и мокасины, у них зауженный нос», — поделилась ортопед.