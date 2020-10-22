Каковы симптомы неходжкинской лимфомы и можно ли от нее умереть
Как сообщает британский онлайн-портал [The Sun](https://www.thesun.co.uk/fabulous/6186455/non-hodgkins-lymphoma-signs-symptoms-treatment/), этот вид онкологии начинается с мутации белых кровяных телец, которые являются частью иммунной системы организма. Произойти это может в любом возрасте, но статистически заболевание чаще поражает мужчин, чем женщин. Вероятность этого вида рака увеличивается с возрастом. Что чаще всего вызывает неходжкинскую лимфому, точно неизвестно, однако выше риск у тех людей, в семье которых уже выявлялся подобный недуг. К другим опасным факторам относятся заболевания иммунной системы, прием иммуннодепрессантов, вирус Эпштейна-Барра.
Каковы признаки лимфомы? Они включают боль в животе, увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках или в паху, боль в груди, затрудненное дыхание и кашель, хроническая усталость, лихорадка или ночная потливость, необъяснимая потеря веса. Однако единственный способ подтвердить диагноз – это биопсия. Основными методами лечения неходжкинской лимфомы считаются химиотерапия и лучевая терапия. К счастью, большинство случаев считаются излечимыми, однако могут возникнуть осложнения после лечения, например, бесплодие или развитие другого вида онкологии. После прохождения полного курса лечения врачи могут предложить пациенту пересадку костного мозга, потому что терапия в высоких дозах убьет не только атипичные, но и здоровые клетки, и костный мозг от совместимого донора заполнит образовавшийся дефицит и запустит процесс выработки новых здоровых клеток крови.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!