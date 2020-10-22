Каковы симптомы неходжкинской лимфомы и можно ли от нее умереть

Каковы признаки лимфомы? Они включают боль в животе, увеличение лимфатических узлов на шее, подмышках или в паху, боль в груди, затрудненное дыхание и кашель, хроническая усталость, лихорадка или ночная потливость, необъяснимая потеря веса. Однако единственный способ подтвердить диагноз – это биопсия. Основными методами лечения неходжкинской лимфомы считаются химиотерапия и лучевая терапия. К счастью, большинство случаев считаются излечимыми, однако могут возникнуть осложнения после лечения, например, бесплодие или развитие другого вида онкологии. После прохождения полного курса лечения врачи могут предложить пациенту пересадку костного мозга, потому что терапия в высоких дозах убьет не только атипичные, но и здоровые клетки, и костный мозг от совместимого донора заполнит образовавшийся дефицит и запустит процесс выработки новых здоровых клеток крови.

Фото: freepik

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