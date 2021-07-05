Каковы ранние симптомы жировой болезни печени и каких осложнений можно ждать

Помимо цирроза существует и ряд других осложнений, которые вызывает жировая болезнь печени. К ним относится и печеночная энцефалопатия — это снижение функции мозга, возникающее в результате тяжелого заболевания печени. Заболевание подразделяется на несколько видов: острая (кратковременная) и хроническая (длительная). Оно может привести к полной потере реакции или даже коме.

Как у многих заболеваний, у печеночной энцефалопатии существует ряд характерных признаков: затрудненное мышление, изменения личности, плохая концентрация, проблемы с почерком или потеря других мелких движений рук, спутанность сознания, забывчивость, плохое суждение, затхлый или сладкий запах изо рта.

При обнаружении каких-либо симптомов и подозрении на болезнь следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.