Какова главная причина смерти людей моложе 50 лет – и это не инсульт и инфаркт
Травмы занимают третье место среди всех причин смертности в России, туда входят все возрастные категории. Что касается населения страны младше 50 лет, главной причиной летального исхода считаются именно травматические повреждения. Об этом в рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии СПб ГМУ имени академика И. П. Павлова Александр Дулаев, сообщает "Вечерняя Москва".
У данной возрастной категории травмы, влекущие смерть, связаны с дорожно-транспортными происшествиями. В 70% случаев именно ДТП становится источником политравм — множественных травматических повреждений. А процент летальных исходов при таких повреждениях, когда хотя бы одно несет угрозу жизни, составляет 25-45%.
На данный момент показатели смертности в результате автокатастроф стали ниже практически вдвое, чем 10 лет назад. Дулаев считает, что этому способствовала государственная программа борьбы с дорожным травматизмом. Так в стране появилась трехуровневая система травмоцентров, которые круглосуточно готовы принимать пациентов с разной тяжестью травм.
Фото: pixabay
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