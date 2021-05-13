Какова главная причина смерти людей моложе 50 лет – и это не инсульт и инфаркт

У данной возрастной категории травмы, влекущие смерть, связаны с дорожно-транспортными происшествиями. В 70% случаев именно ДТП становится источником политравм — множественных травматических повреждений. А процент летальных исходов при таких повреждениях, когда хотя бы одно несет угрозу жизни, составляет 25-45%.

На данный момент показатели смертности в результате автокатастроф стали ниже практически вдвое, чем 10 лет назад. Дулаев считает, что этому способствовала государственная программа борьбы с дорожным травматизмом. Так в стране появилась трехуровневая система травмоцентров, которые круглосуточно готовы принимать пациентов с разной тяжестью травм.