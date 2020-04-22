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Какой способ остановить распространение коронавируса в России наиболее эффективен

По данным на 22 апреля, общее число зараженных на территории РФ составило 57 999 случаев. Таким образом, она вошла в десятку стран с наибольшим количеством заболевших. Лидирует в этом печальном рейтинге по-прежнему США, где зарегистрировано 788 920 случаев.

Ольга Лебединская, доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявила, что на территории России складывается уникальная ситуация, так как основной очаг инфекции находится только в Москве и Московской области, потому, если властям удастся сдержать распространение коронавируса на местах, над ситуацией получится сохранить контроль.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и Север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», — сказала Лебединская.

Эксперт отметила, что в пересчете данных по заразившимся на 1000 человек населения, в России этот показатель составляет всего 0,29 (если смотреть только на столицу и область, он возрастает до 1,46, но это все равно ниже, чем в других странах). Для сравнения, в США он – 2,31, а в Испании – и вовсе 4,23. На руку России играет ограничение транспортного сообщения между разными субъектами Федерации и территориальное размещение населения – все это также помогает сдерживанию распространения коронавируса.

Фото: depositphotos

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