Какой способ остановить распространение коронавируса в России наиболее эффективен

Эксперт отметила, что в пересчете данных по заразившимся на 1000 человек населения, в России этот показатель составляет всего 0,29 (если смотреть только на столицу и область, он возрастает до 1,46, но это все равно ниже, чем в других странах). Для сравнения, в США он – 2,31, а в Испании – и вовсе 4,23. На руку России играет ограничение транспортного сообщения между разными субъектами Федерации и территориальное размещение населения – все это также помогает сдерживанию распространения коронавируса.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!