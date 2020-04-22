Какой способ остановить распространение коронавируса в России наиболее эффективен
Ольга Лебединская, доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявила, что на территории России складывается уникальная ситуация, так как основной очаг инфекции находится только в Москве и Московской области, потому, если властям удастся сдержать распространение коронавируса на местах, над ситуацией получится сохранить контроль.
«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и Север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», — сказала Лебединская.
Эксперт отметила, что в пересчете данных по заразившимся на 1000 человек населения, в России этот показатель составляет всего 0,29 (если смотреть только на столицу и область, он возрастает до 1,46, но это все равно ниже, чем в других странах). Для сравнения, в США он – 2,31, а в Испании – и вовсе 4,23. На руку России играет ограничение транспортного сообщения между разными субъектами Федерации и территориальное размещение населения – все это также помогает сдерживанию распространения коронавируса.
Фото: depositphotos
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