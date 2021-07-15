Какой симптом указывает на повышенный уровень холестерина и предвещает инсульт

«Повышение уровня холестерина может вызвать болезненные ощущения в затылке. Эти частые головные боли могут указывать на закупорку кровеносных сосудов в этой области», — сообщили специалисты.

О накоплении холестерина, блокирующего кровеносные сосуды, может говорить боль в руках и ногах, которая возникла без причин вроде удара, и дискомфорт в груди. Также симптомом считается регулярное покалывание в конечностях: «Частое покалывание указывает на прерывание кровотока в тех областях, где оно возникает. Нормальное кровообращение в нервах может нарушаться из-за того, что высокий уровень холестерина делает кровь более густой, и это замедляет ее перекачивание, снижает скорость кровотока. В результате возникают неврологические симптомы».

А признаками инсульта считаются следующие изменения: перекосившееся лицо, при этом человек не может даже нормально улыбнуться; онемение рук, в данной ситуации пострадавший не в силах поднять обе руки и удерживать их в таком положении; нарушение речи, тогда больной говорит невнятно и сам иногда не понимает окружающих, хотя по виду может казаться здоровым. При обнаружении у кого-либо симптомов, свойственных инсульту, срочно вызывайте скорую помощь.