Какой простой и доступный всем способ поможет снизить давление без лекарств

Согласно данным австралийских исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), подобные тренировки помогают снизить кровяное давление и для некоторых людей могут быть даже безопаснее.

«IRT (тренировка с изометрическим сопротивлением) — это эффективное по времени средство снижения кровяного давления, требующее всего 12 минут в день, два-три дня в неделю, чтобы показать свою эффективность», — сообщил старший автор исследования, доктор Мэтью Джонс.

Кроме того, помимо тренировок необходимо придерживаться принципов правильного и сбалансированного питания. По данным NHS, соблюдение диеты с низким содержанием жира и повышенным количеством клетчатки помогает снизить кровяное давление. В рацион можно добавить цельнозерновой рис и хлеб, макароны, а также большое количество фруктов и овощей. При этом стоит есть небольшими порциями около пяти раз в день.