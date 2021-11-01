Какой продукт сокращает продолжительность жизни быстрее сахара

Об этом специалист сообщила в разговоре с «Комсомольской правдой». «В нашем рационе присутствуют продукты, которые еще менее полезны для организма, чем избыток сладкого. Это продукты с высоким содержанием соли», — заявила она. Дело в том, что соль влияет на повышение артериального давления, и это создает риск инфаркта и инсульта.

По словам Натальи Карамновой, россияне едят намного меньше сладкого, чем жители других стран, при этом любят соленое. Как оказалось, соль добавляется даже в некоторые десерты для баланса вкуса. «Сахар выступает проводником соли, транспортируя ее в клетки организма. В первую очередь от этого страдают сосуды и печень», — уточнила эксперт. Также отличным проводником считается алкоголь.

Избыток соли содержится в консервах, при их употреблении важно сливать жидкость, и в соленьях, рассол которых вреден для здоровья.