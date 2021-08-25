Какой признак красноречиво свидетельствует о приближении инфаркта

«Даже сами пациенты поправляют меня как врача и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль», — объяснила Анна Кореневич в публикации на личном канале на YouTube. Тогда врач отметила, симптомом считается также жжение в руках, в некоторых случаях возможно в обеих одновременно.

По словам специалиста, в последнее время появление симптомов, свойственных приближающемуся инфаркту, пациенты оправдывают нарушением работы легких и связывают с коронавирусом. Однако это не правильно, и перечисленные признаки не имеют ничего общего с инфекцией.

«Если эти неприятные ощущения длятся более десяти минут, это повод для незамедлительного вызова скорой помощи», — предупредила Анна Кореневич. Она отметила, бить тревогу необходимо, даже если в состоянии покоя человек себя нормально чувствует.