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Какой неочевидный симптом указывает на риск развития сердечного приступа

Сердечно-сосудистые заболевания распространены по всему миру. По статистике в России от них умирает около 1 миллиона человек в год. Распространенный «тихий убийца» — сердечный приступ — опасная патология, связанная с нарушением кровоснабжения сердечной мышцы и дальнейшей закупоркой сосуда. Его коварность в том, что болезнь сложно обнаружить до приступа. О проблемах с сердцем сообщили в медицинском издании «Медик Форум».
Какой неочевидный симптом указывает на риск развития сердечного приступа

По мнению ученых, зачастую сердечный приступ возможно предотвратить. В первую очередь стоит изменить свой образ жизни: стать активнее, придерживаться здорового питания и отказаться от вредных привычек. Также важно проходить регулярные медицинские обследования, даже если ничего не беспокоит. Избежать болезни сердца можно и при обнаружении гипертонии, надо только контролировать свое давление.

Кроме того, выявить болезнь можно на ранней стадии при обнаружении определенных симптомов. Международная группа ученых пришла к выводу, что такой фактор, как отложение кальция (кальциноз) в брюшной аорте, влияет на риск возникновения проблем с сердцем. В ходе исследования они установили, что люди с такими отложениями в два-четыре раза чаще заболевают сердечными патологиями. По мнению экспертов, обнаружить кальциноз артерий можно даже при рентгене. «Брюшная аорта — одно из первых мест, где может начать откладываться кальций. Если мы сможем увидеть это на ранней стадии, вмешаться и внести определенные изменения в образ жизни, а также прибегнуть к лекарственной терапии, это позволит избежать будущей катастрофы», — заявили они.

Фото: freepik.com

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