Какой неочевидный симптом указывает на риск развития сердечного приступа

Кроме того, выявить болезнь можно на ранней стадии при обнаружении определенных симптомов. Международная группа ученых пришла к выводу, что такой фактор, как отложение кальция (кальциноз) в брюшной аорте, влияет на риск возникновения проблем с сердцем. В ходе исследования они установили, что люди с такими отложениями в два-четыре раза чаще заболевают сердечными патологиями. По мнению экспертов, обнаружить кальциноз артерий можно даже при рентгене. «Брюшная аорта — одно из первых мест, где может начать откладываться кальций. Если мы сможем увидеть это на ранней стадии, вмешаться и внести определенные изменения в образ жизни, а также прибегнуть к лекарственной терапии, это позволит избежать будущей катастрофы», — заявили они.