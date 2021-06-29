Какой малоизвестный признак указывает на гипертонию

«Носовые кровотечения обычно не являются серьезными, однако частые или обильные носовые кровотечения могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или свертываемость крови. Это должно быть проверено медицинским работником. Носовые кровотечения, требующие медицинской помощи, могут исходить из более глубоких слоев носа и обычно поражают взрослых. Они могут быть вызваны высоким кровяным давлением», — сообщают журналисты издания, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Кроме того, по данным Британского фонда сердца, на высокое давление указывают следующие признаки: затуманенное зрение, одышка, боль в груди, головокружение и головные боли.

Самым эффективным способом убедиться в отсутствии серьезных проблем со здоровьем или вовремя обнаружить заболевание считается медицинское обследование. Поэтому при обнаружении каких-либо признаков важно обратиться к врачу.