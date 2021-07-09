Какой малоизвестный признак рака щитовидной железы может заметить каждый

В большинстве случаев врачи ставят пациентам неправильный диагноз, когда в симптоматике указывается тяжелая диарея. Этот признак у многих никак не вяжется с раком щитовидной железы, а напрасно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и другие симптомы проявляются, когда болезнь достигла запущенной стадии.

Тяжелая диарея — очень редкий симптом, который иногда встречается у людей с запущенным медуллярным раком щитовидной железы. Это происходит в связи с тем, что опухоль выделяет высокий уровень кальцитонина, который, собственно, и способен вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. При оценке хронической диареи следует учитывать онкологию, сообщается в издании.