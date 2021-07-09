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Какой малоизвестный признак рака щитовидной железы может заметить каждый

Щитовидная железа — крупнейший орган эндокринной системы, выделяемые ею гормоны регулируют работу многих систем организма, обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность. К сожалению, орган подвержен развитию различны заболеваний и онкология не исключение. В зоне риска находятся как женщины, так и мужчины независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте медицинского онлайн-издания «Медик Форум».
Какой малоизвестный признак рака щитовидной железы может заметить каждый

В большинстве случаев врачи ставят пациентам неправильный диагноз, когда в симптоматике указывается тяжелая диарея. Этот признак у многих никак не вяжется с раком щитовидной железы, а напрасно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и другие симптомы проявляются, когда болезнь достигла запущенной стадии.

Тяжелая диарея — очень редкий симптом, который иногда встречается у людей с запущенным медуллярным раком щитовидной железы. Это происходит в связи с тем, что опухоль выделяет высокий уровень кальцитонина, который, собственно, и способен вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. При оценке хронической диареи следует учитывать онкологию, сообщается в издании.

Фото: freepik.com

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