Кто среди некурящих людей в группе риска заболеть раком легких

Среди причин развития онкологии на первом месте, конечно же, курение. Но и пассивные курильщики также находятся в зоне риска. Однако помимо сигарет существуют и другие факторы возникновения болезни, об этом сообщает интернет-издание «Медик Форум».

Опасен для здоровья близкий контакт с асбестом — строительный материал, выделяющий пыль при соприкосновении. У строителей, которые работают с данным материалом, риск возникновения рака в пять раз выше, чем у всех остальных. Такие люди занимают десятую часть среди всех заболевших. Такой же процент заболевших выявляется среди тех, кто дышал радоном. Это радиоактивный газ природного происхождения, который может скапливаться в подвалах и нижних этажах многоэтажных зданий. Количество вредного вещества зависит от экологии, работы вентиляционной системы и качества строительных материалов.