Кто среди некурящих людей в группе риска заболеть раком легких
Среди причин развития онкологии на первом месте, конечно же, курение. Но и пассивные курильщики также находятся в зоне риска. Однако помимо сигарет существуют и другие факторы возникновения болезни, об этом сообщает интернет-издание «Медик Форум».
Опасен для здоровья близкий контакт с асбестом — строительный материал, выделяющий пыль при соприкосновении. У строителей, которые работают с данным материалом, риск возникновения рака в пять раз выше, чем у всех остальных. Такие люди занимают десятую часть среди всех заболевших. Такой же процент заболевших выявляется среди тех, кто дышал радоном. Это радиоактивный газ природного происхождения, который может скапливаться в подвалах и нижних этажах многоэтажных зданий. Количество вредного вещества зависит от экологии, работы вентиляционной системы и качества строительных материалов.
Кроме того, может трансформироваться в онкологию и инфекционное заболевание туберкулез. Большую опасность представляют такие онкогенные вирусы, как ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, вирус папилломы человека, вирусные гепатиты (B и C), сообщается в издании. Также в два раза увеличивается риск онкологии у людей с семейным анамнезом.
Коварность рака легких в том, что на ранних стадиях болезнь себя не проявляет и даже регулярное флюорографическое обследование и рентген не помогут заранее выявить образовавшуюся опухоль. А такие симптомы, как кашель с кровью, одышка, утомляемость, боль в груди, отсутствие аппетита и снижения веса появляются уже на более поздних стадиях. Более реальную картину дает КТ или МРТ, которые позволяют досконально изучить состояние легочной ткани.
Фото: freepik.com
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