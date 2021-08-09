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Какое заболевание снижает вероятность заражения COVID-19

Стало известно, что существует болезнь, которая снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, Заур Шугушев. По словам специалиста, таковой болезнью считается обычный вирус гриппа.
Какое заболевание снижает вероятность заражения COVID-19

В случае, когда первым поражает ткань легкого риновирус, коронавирус уже не может пройти сквозь ткань легкого. Значит, если человек заболел сначала гриппом, на период болезни коронавирус его поразить не может.

«Кроме того, 2-3 сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет "выдавливать" другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», — сообщил Шугушев «Известиям».

Кроме того, по словам медика, бывают и случаи одновременного заболевания инфекциями: «Первое — и это, наверное, самое неприятное развитие сценария — микст-инфекция. Если человек заразится сразу двумя вирусными агентами: это и коронавирус, и риновирус, вирус гриппа. Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже».

Фото: freepik.com

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