Какое заболевание снижает вероятность заражения COVID-19

В случае, когда первым поражает ткань легкого риновирус, коронавирус уже не может пройти сквозь ткань легкого. Значит, если человек заболел сначала гриппом, на период болезни коронавирус его поразить не может.

«Кроме того, 2-3 сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет "выдавливать" другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», — сообщил Шугушев «Известиям».

Кроме того, по словам медика, бывают и случаи одновременного заболевания инфекциями: «Первое — и это, наверное, самое неприятное развитие сценария — микст-инфекция. Если человек заразится сразу двумя вирусными агентами: это и коронавирус, и риновирус, вирус гриппа. Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже».