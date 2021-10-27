Какое лакомство при правильном приготовлении полезно для сердца, сосудов и пищеварения

Однако чтобы попкорн действительно принес пользу организму, в его составе не должно быть сахара и ароматизаторов. «Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Надежда Цапкина отметила, что сладкий приготовленный на масле попкорн резко повышает уровень холестерина и в маленькой порции такого продукта содержится примерно 600 килокалорий. Это чревато появлением лишнего веса и развитием сопутствующих заболеваний. От соленого попкорна также нет пользы, поскольку он нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита.

«Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество — диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта», — сообщила нутрициолог.