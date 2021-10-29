Какими последствиями чреват постоянный недосып

Засыпание после 11 часов вечера или слишком короткий сон вызывают дисбаланс гормонов, которые ответственны за иммунитет и общее здоровье. «Нарушается регуляция кортизола (гормона стресса), нарушается секреция мелатонина (гормона сна), секреция гормона роста, гормонов, регулирующих аппетит: лептина (гормона насыщения), грелина (гормона голода)», — рассказала специалист «РИА Новости».

Диетолог отметила, что недостаток кортизола, лептина и грелина вызывает отеки, раздражительность, перепады настроения, а также провоцирует срывы, поскольку усиливает тягу к сладкому, жирному и вредному.

«Ложиться спать нужно вовремя, в идеале в 22:00-22:30 в полной темноте с зашторенными окнами. Спать нужно не менее восьми часов. Детям — 9-10 часов. Мало тех, кто спит по четыре-пять часов и может долгое время чувствовать себя хорошо и бодро без дополнительных стимуляторов», — заключила Светлана Панченко.