Каким правилам надо следовать страдающим от гипертонии россиянам, чтобы улучшить здоровье
В интервью телеканалу «Звезда» эксперт отметила, что гипертония – это очень опасное заболевание, которое требует обязательного лечения под наблюдением специалиста. Пациентам, у которых диагностировано хроническое высокое давление, нужно не использовать методы народной медицины, а принимать таблетки в дозировке, подобранной врачом-кардиологом, и делать это на регулярной основе, а не только тогда, когда случается приступ. «Ни в коем случае нельзя менять назначение, ни в коем случае нельзя отменять лекарства», – подчеркнула Холмогорова.
Кроме того, утром людям с гипертонией обязательно нужно хорошо отдыхать – их ежедневный сон должен составлять не менее 10 часов. Кроме того, им нельзя резко вставать с постели, делать это надо исключительно постепенно – сначала сесть в кровати, затем нужно немного подвигаться и спустить ноги, а вставать лучше, держась за спинку кровати или стула, так как в этот момент давление обычно резко падает. Не стоит забывать и о ежедневной легкой зарядке или гимнастике для гипертоников – это улучшит работу сердечно-сосудистой системы, что также позитивно скажется на самочувствии.
Фото: freepik
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