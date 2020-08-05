Каким правилам надо следовать страдающим от гипертонии россиянам, чтобы улучшить здоровье

Кроме того, утром людям с гипертонией обязательно нужно хорошо отдыхать – их ежедневный сон должен составлять не менее 10 часов. Кроме того, им нельзя резко вставать с постели, делать это надо исключительно постепенно – сначала сесть в кровати, затем нужно немного подвигаться и спустить ноги, а вставать лучше, держась за спинку кровати или стула, так как в этот момент давление обычно резко падает. Не стоит забывать и о ежедневной легкой зарядке или гимнастике для гипертоников – это улучшит работу сердечно-сосудистой системы, что также позитивно скажется на самочувствии.

Фото: freepik

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