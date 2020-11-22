Каким образом залипание в соцсетях в туалете может привести к операции

Гастроэнтеролог Крис Берни предупредил, что слишком долгое пребывание в туалете увеличивает вероятность развития геморроя. За последние 18 месяцев он вылечил 15 молодых людей, которые не смогли сначала найти объяснения своему болезненному состоянию, сообщает издание Daily Telegraph. После обследования пациентов профессор Берни заметил, что у них была привычка брать телефон в ванную и проводить с гаджетом до получаса в туалете. «Я поинтересовался, почему они так долго сидят в туалете и оказалось, что они просто не хотят прерываться и продолжают листать соцсети даже во время процесса», - отметил общую закономерность профессор. Не так давно, например, он хирургическим путем удалил гигантский геморрой у 23-летней девушки, которая обычно проводила не менее 25-30 минут в телефоне, когда пользовалась туалетом.

Любительнице соцсетей потребовалась срочная геморроидальная тромбэктомия, а затем консультация физиолога по дисфункции тазового дна. «Я была потрясена, узнав, что привычка не расставаться со смартфоном во время справления естественной нужды может привести меня на больничную койку», - поделилась своими мыслями пациентка и добавила, что она прислушалась к рекомендациям врачей и теперь внимательнее относится к своему здоровью.

«Недавнее исследование американской группы ученых показало, что почти 90% людей использовали свой смартфон, находясь в туалете. При этом 96% участников было младше 23 лет (так называемое поколение Z, родившееся в 1995-2005 годах), и они подтвердили, что даже не задумывались о том, чтобы отправиться в ванну без своего телефона. Надеюсь, что они все же изменят свое мнение и станут серьезнее», - подвел итог гастроэнтеролог Крис Берни.