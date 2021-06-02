Какие заболевания можно определить по рукам

"Меланонихия - это коричнево-черное обесцвечивание ногтя, которое может проявляться в виде линии или полосы", - врач назвала следующий признак. Темные линии под ногтями могут быть признаком меланомы - рака кожи, волчанки или ВИЧ-инфекции, а также появляться после употребления определенных лекарств, тогда не опасны.

Чешуйчатые волдыри на коже, которые сопровождаются зудом и жжением, могут быть признаком кожных заболеваний, таких как псориаз или экзема. А если вы замечаете, что кончики пальцев приобретают белый оттенок или немеют, это свидетельствует о синдроме Рейно, который могут вызвать холод или эмоциональный стресс.

Сгибание пальцев, сопровождающееся болезненными ощущениями, означает воспаление сухожилия, которое приводит к ограничению движения. "Он может быть связан с ревматоидным артритом, подагрой – другим типом артрита – и диабетом", - сообщает Амутан.

Кроме того, утолщение тканей под ногтевой пластиной считается симптомом рака легких. "Часто такие изменения связаны с раком и другими хроническими заболеваниями легких, такими как бронхоэктаз, абсцессы, эмфизема и муковисцидоз", - пояснила доктор.

Отеки еще один из симптомов, который указывает на воспалительные заболевания кишечника. Амутан сказала: “Отеки и боль могут развиваться в суставах рук и ног у людей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечного тракта".