Какие виды рака в России выявляются слишком поздно

По его данным, более половины всех случаев рака удается определить на начальных, первой и второй стадиях. Касаемо запущенных до третьей или четвертой стадии заболеваний, на их долю приходится примерно 37%. В основном это происходит потому, что люди обращаются за медицинской помощью, когда уже упущено большое количество времени. В России к сложным случаям с поздней диагностикой относятся три вида злокачественных новообразований. Чаще всего обнаруживается на третьей и четвертой стадиях рак глотки, он занимает 83%. Практически таких же показаний достигает рак печени - 80% и 76% случаев составляет рак поджелудочной железы.

Чтобы снизить риск развития смертельно опасной болезни стоит вести здоровый образ жизни: повысить активность, наладить питание и отказаться от вредных привычек.