Какие упражнения помогут снизить давление, объяснили врачи
Здоровый образ жизни понижает кровяное давление, поэтому важно соблюдать физическую активность. Об эффективных упражнениях изданию Express рассказали британские врачи.
Кардиохирург Ларри Кресвелл рекомендует всем, кто страдает от гипертонии, езду на велосипеде. По его словам, это самое полезное занятие, которое снижает давление на 10 миллиметров ртутного столба. А представители организации Blood Pressure UK отметили преимущества этого вида спорта: «Активная деятельность снижает кровяное давление, поддерживая ваше сердце и кровеносные сосуды в хорошей форме, укрепляет кости, улучшает равновесие и улучшает настроение».
Кроме того, специалисты порекомендовали и другие тренировки: быструю ходьбу, плавание, танцы, теннис, бег трусцой и даже садоводство. Все перечисленные упражнения относятся к аэробным нагрузкам, то есть ритмические движения при их выполнении насыщают организм кислородом и заставляют лучше работать сердечно-сосудистую систему. Аэробике рекомендуется уделять по 30 минут ежедневно и не забывать про разминку перед занятиями.
Помимо снижения кровяного давления, аэробные упражнения способствуют снижению веса, помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск сердечных заболеваний.
Фото: freepik.com
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