Какие упражнения помогут снизить давление, объяснили врачи

Кроме того, специалисты порекомендовали и другие тренировки: быструю ходьбу, плавание, танцы, теннис, бег трусцой и даже садоводство. Все перечисленные упражнения относятся к аэробным нагрузкам, то есть ритмические движения при их выполнении насыщают организм кислородом и заставляют лучше работать сердечно-сосудистую систему. Аэробике рекомендуется уделять по 30 минут ежедневно и не забывать про разминку перед занятиями.

Помимо снижения кровяного давления, аэробные упражнения способствуют снижению веса, помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск сердечных заболеваний.