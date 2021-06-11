Какие указывающие на дефицит витамина D симптомы важно заметить вовремя

Во-вторых, нарушения опорно-двигательного аппарата, так как витамин играет важную роль в нормальном функционировании костей и мышц. Стоит заметить наличие боли в костях, слабость и болезненность мышц и учащающиеся падения или переломы.

При обнаружении каких либо признаков, рекомендовано посетить врача, сдать соответствующие анализы крови и, если необходимо, пройти назначенное лечение.