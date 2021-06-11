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Какие указывающие на дефицит витамина D симптомы важно заметить вовремя

Витамин D важный элемент в жизнедеятельности организма, который регулирует многие процессы. Его дефицит пагубно сказывается на здоровье человека, так как возможно столкнуться с различными инфекциями, сердечно-сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями и даже онкологией. Недостаток витамина можно вовремя определить и не допустить страшных последствий, для этого надо обращать внимание на некоторые симптомы.

Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», ссылаясь на специализированные журналы Medicine и Musculoskeletal Medicine, дефицит витамин D проявляется многими симптомами. Эксперты советуют обращать внимание на два изменения в состоянии организма. Во-первых, психоневрологические нарушения, когда вы ощущаете хроническую усталость. Кроме того, к ним относятся частая головная боль, депрессия и снижение когнитивных функций.

Во-вторых, нарушения опорно-двигательного аппарата, так как витамин играет важную роль в нормальном функционировании костей и мышц. Стоит заметить наличие боли в костях, слабость и болезненность мышц и учащающиеся падения или переломы.

При обнаружении каких либо признаков, рекомендовано посетить врача, сдать соответствующие анализы крови и, если необходимо, пройти назначенное лечение.

Фото: freepik.com

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