Какие типы головной боли бывают и как их лечить
Различают четыре типа головной боли:
Синус. Такого вида недуг распространяется в носовых пазухах, а вследствие может сопровождаться насморком, лихорадкой, заложенностью или отеком лица. Зачастую боль вызывает заболевание гриппом. Недомогание может перейти в хроническую стадию, если вовремя не заняться лечением.
Боль напряжения сосредоточена во лбу. Характеризуется тупой болью в висках и давлением во лбу. Обычно боль длится не больше нескольких часов и лечится безрецептурными обезболивающими.
Мигрень. Это самая неприятная головная боль, которая распространяется на лицо или шею. В большинстве случаев появляется пульсация в какой-либо зоне. Возможно появление тошноты, чувствительности к свету и звуку. Она занимает от 4-х до 72 часов.
Кластер. Данный вид требует незамедлительной медицинской помощи. Боль в основном появляется с одной стороны головы, часто вокруг глаза, плюс ко всему может сопровождаться опущением века, маленьким зрачком, слезотечением, насморком или покраснением той стороны головы, где ощущается боль. Кластерные периоды, как их называют, могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Фото: freepik.com
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