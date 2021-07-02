Какие типы головной боли бывают и как их лечить

Различают четыре типа головной боли:

Синус. Такого вида недуг распространяется в носовых пазухах, а вследствие может сопровождаться насморком, лихорадкой, заложенностью или отеком лица. Зачастую боль вызывает заболевание гриппом. Недомогание может перейти в хроническую стадию, если вовремя не заняться лечением.

Боль напряжения сосредоточена во лбу. Характеризуется тупой болью в висках и давлением во лбу. Обычно боль длится не больше нескольких часов и лечится безрецептурными обезболивающими.

Мигрень. Это самая неприятная головная боль, которая распространяется на лицо или шею. В большинстве случаев появляется пульсация в какой-либо зоне. Возможно появление тошноты, чувствительности к свету и звуку. Она занимает от 4-х до 72 часов.