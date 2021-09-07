Какие способы эффективны в снижении болей при артрозе — и это не таблетки

В первую очередь при беспокойстве суставов необходимо исключить варианты самолечения и обратиться к специалисту. «Он же поможет пациенту подобрать симптоматическое лечение, которое снимет боль и воспаление в проблемном суставе. Без этого о двигательной реабилитации не может быть и речи», — рассказал Алексей Цапко в беседе с Аif.ru. Кроме того, избавление от лишнего веса значительно облегчит работу опорно-двигательной системы.

Уменьшить нагрузку на суставы поможет и правильно подобранная ортопедическая обувь, а также занятия ЛФК (лечебной физкультурой), в программу которых желательно включить разные виды аэробных, силовых и нагрузок на выносливость. Кроме того, врач отмечает эффективность занятий в воде (плавание или аквааэробика).

Купировать симптомы позволяет физиотерапия, которую важно проводить исключительно у специалиста. В курс процедур входят криотерапия, лазерная терапия и ультразвук. Облегчить боли при артрозе помогут также сульфатные грязи.