Какие симптомы указывают на прогрессирующую жировою болезнь печени

Зачастую НАЖБП не обнаруживает себя при помощи специфической симптоматики. Более вероятно, что болезнь можно выявить после анализа крови, но и данный вариант не считается стопроцентной диагностикой.

При запущенной стадии неалкогольной жировой болезни печени и отсутствии должного лечения, возможно усугубить ситуацию и спровоцировать развитие неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). «Если у вас НАСГ, у вас могут быть симптомы. Но на то, чтобы они проявились, могут потребоваться годы», — поясняет издание, ссылаясь на Health Body University Hospitals. Симптоматикой НАСГ считаются следующие проявления: сильная усталость (утомляемость), боль в правой верхней части живота (живота), потеря веса, пожелтение кожи или глаз (желтуха), паукообразные кровеносные сосуды на коже и продолжительный зуд.