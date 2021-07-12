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Какие симптомы указывают на прогрессирующую жировою болезнь печени

В большинстве своем жировая болезнь печени, которая возникает из-за накоплений жира в органе, вызвана злоупотреблением алкоголя. Однако, если у человека нет алкогольной зависимости, то может быть неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Состояние, при котором жировое отложения присутствуют, но печень не повреждена. Данное заболевание способно долгое время себя не проявлять. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум».
Какие симптомы указывают на прогрессирующую жировою болезнь печени

Зачастую НАЖБП не обнаруживает себя при помощи специфической симптоматики. Более вероятно, что болезнь можно выявить после анализа крови, но и данный вариант не считается стопроцентной диагностикой.

При запущенной стадии неалкогольной жировой болезни печени и отсутствии должного лечения, возможно усугубить ситуацию и спровоцировать развитие неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). «Если у вас НАСГ, у вас могут быть симптомы. Но на то, чтобы они проявились, могут потребоваться годы», — поясняет издание, ссылаясь на Health Body University Hospitals. Симптоматикой НАСГ считаются следующие проявления: сильная усталость (утомляемость), боль в правой верхней части живота (живота), потеря веса, пожелтение кожи или глаз (желтуха), паукообразные кровеносные сосуды на коже и продолжительный зуд.

Фото: freepik.com

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