Какие симптомы указывают на ослабленный иммунитет

Также наблюдается медленное заживление ран, потому что организм не в силах воспроизводить новые клетки и регенерировать кожаные ткани.

Кроме того, хроническая усталость тоже указывает на проблемы с иммунитетом. Недостаток сил даже после сна появляется, когда организм пытается сохранить энергию для подпитки иммунной системы во время борьбы с патогенами.

Насторожить должна и подверженность частым простудам. В среднем взрослый человек болеет около 2-3 раз в год, если вы испытываете недомогание чаще, стоит укреплять свой иммунитет.

Постоянный стресс и тревожность, как оказалось, заставляют организм вырабатывать кортикостероиды, которые снижают количество лимфоцитов в организме, тем самым делают иммунитет более уязвимым. Человеку, находящемуся в тяжелом стрессе, следует обратиться к психиатру, так как последствия такого состояния могут быть опасны.