Какие симптомы указывают на ослабленный иммунитет
Один из признаков ослабленного иммунитета — расстройство пищеварения, так как около 70% иммунной системы сконцентрировано в кишечнике. Полезные кишечные бактерии стимулируют рост Т-клеток — иммунных клеток, ответственных за различение родных и чужеродных компонентов. Если уровень полезных бактерий снижается, увеличивается риск заражения различными вирусами и возникновения хронических воспалений и аутоиммунных заболеваний. На балансе хороших и вредных бактерий в кишечнике плохо сказываются потребление обработанных, насыщенных жиров и искусственного сахара, наличие хронических болезней ЖКТ. Предупреждающими знаками плохого состояния кишечной флоры могут быть диарея, метеоризм или запоры, проявляемые как повторяющиеся симптомы.
Также наблюдается медленное заживление ран, потому что организм не в силах воспроизводить новые клетки и регенерировать кожаные ткани.
Кроме того, хроническая усталость тоже указывает на проблемы с иммунитетом. Недостаток сил даже после сна появляется, когда организм пытается сохранить энергию для подпитки иммунной системы во время борьбы с патогенами.
Насторожить должна и подверженность частым простудам. В среднем взрослый человек болеет около 2-3 раз в год, если вы испытываете недомогание чаще, стоит укреплять свой иммунитет.
Постоянный стресс и тревожность, как оказалось, заставляют организм вырабатывать кортикостероиды, которые снижают количество лимфоцитов в организме, тем самым делают иммунитет более уязвимым. Человеку, находящемуся в тяжелом стрессе, следует обратиться к психиатру, так как последствия такого состояния могут быть опасны.
Фото: freepik.com
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