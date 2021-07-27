Какие симптомы, указывающие на камни в почках, требуют срочного визита к врачу

С отсылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) сообщается о признаках возникновения камней в почках. На наличие патологии могут указывать следующие факторы: боль в животе или паху, у мужчин также могут возникать боли в яичках; высокая температура; интенсивная потливость; сильная периодическая боль в спине; плохое самочувствие, вызываемое рвотой, и кровь в моче.

Кроме того, возможно, что образовавшийся камень будет двигаться и блокировать мочеточник — трубку, соединяющую почку с мочевым пузырем. Данная ситуация может привести к инфекции почек, в таком случае отмечаются специфические признаки. К симптомам, указывающим на воспалительный процесс, относятся: лихорадочное состояние, высокая температура в сочетании с ознобом, чувство сильной слабости или усталости, диарея, мутная и неприятно пахнущая моча.

При обнаружении перечисленных выше признаков важно не заниматься самолечением и обращаться к врачу.