Какие симптомы у вакцинированных свидетельствуют о заражении COVID-19
Как сообщает издание Express, специалисты, работающие над приложением, рассказали о симптомах COVID-19 у людей, которые получили обе дозы вакцины. Отметим, что они заметно отличаются от проявления болезни у непривитых граждан. Вакцинированные сталкиваются с наименьшим количеством симптомов и их организм быстрее и проще справляется с инфекцией. После двухкомпонентной прививки наблюдались головная боль, насморк, чихание, боль в горле. После первого укола встречался также кашель.
Привычные ранее признаки, такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, защищенных людей практически не беспокоят. Но стоит обратить внимание на внезапно появившееся продолжительное чихание, такой симптом может указывать на заражение COVID-19 даже вакцинированного человека.
Фото: freepik.com
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