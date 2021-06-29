Какие симптомы у вакцинированных свидетельствуют о заражении COVID-19

Как сообщает издание Express, специалисты, работающие над приложением, рассказали о симптомах COVID-19 у людей, которые получили обе дозы вакцины. Отметим, что они заметно отличаются от проявления болезни у непривитых граждан. Вакцинированные сталкиваются с наименьшим количеством симптомов и их организм быстрее и проще справляется с инфекцией. После двухкомпонентной прививки наблюдались головная боль, насморк, чихание, боль в горле. После первого укола встречался также кашель.