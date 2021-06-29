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Какие симптомы у вакцинированных свидетельствуют о заражении COVID-19

Для борьбы с коронавирусом проводится массовая вакцинация. Конечно, прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится вирусом даже после введения двух компонентов лекарства, но она значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE COVID Study, которое исследует симптоматику коронавирусной инфекции, в нем собрана информация о миллионах людей.
Какие симптомы у вакцинированных свидетельствуют о заражении COVID-19

Как сообщает издание Express, специалисты, работающие над приложением, рассказали о симптомах COVID-19 у людей, которые получили обе дозы вакцины. Отметим, что они заметно отличаются от проявления болезни у непривитых граждан. Вакцинированные сталкиваются с наименьшим количеством симптомов и их организм быстрее и проще справляется с инфекцией. После двухкомпонентной прививки наблюдались головная боль, насморк, чихание, боль в горле. После первого укола встречался также кашель.

Привычные ранее признаки, такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, защищенных людей практически не беспокоят. Но стоит обратить внимание на внезапно появившееся продолжительное чихание, такой симптом может указывать на заражение COVID-19 даже вакцинированного человека.

Фото: freepik.com

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