Какие симптомы свидетельствуют о раке желудка

Обратить внимание стоит на необычные ощущения, происходящие в желудке. Самым распространенным симптомом рака данного пищеварительного органа считается дисфагия. Состояние, при котором человек испытывает проблемы с глотанием: возникает дискомфорт, ощущение препятствия, болезненность. Дисфагия не всегда указывает на появление опухоли, но при ее наличии лучше обратиться ко врачу.

Следующим признаком специалисты называют продолжительную диспепсию — стойкое несварение желудка, которое длится от трех недель. А после еды или питья возникают изжога, вздутие и метеоризм, отрыжка, горечь во рту.

Кроме того, рост опухоли может повлиять на появление сытости после употребления небольшого количество пищи. Зачастую этот симптом замечается в первую очередь вместе с потерей веса.

При растущей опухоли человек будет испытывать тошноту, которая будет вызвана закупоркой желудка, препятствуя прохождению пищи через пищеварительную систему. От нарушений в органе пищеварения отмечаются также упадок сил и одышка. Неспециальное похудение, боли в животе, боли за грудиной, темный или почти черный стул — должны насторожить и послужить поводом обращения ко врачу.