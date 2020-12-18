Какие симптомы рака легких должны вас насторожить, пока не стало слишком поздно

Так, согласно словам специалистов, среди опасных сигналов, которые нельзя игнорировать, выделяется мокрота. Если ее образуется так много, что вам то и дело хочется ее выкашлять, это очень нехороший знак. «Это один из наиболее распространенных предупреждающих признаков рака легких. Особенно если в мокроте есть кровь», – пояснили эксперты. Еще один плохой признак – долго не проходящий кашель, который странно звучит и приносит с собой крайне неприятные и даже болезненные ощущения. Кроме того, врачи также выделяют такие распространенные симптомы, как стойкая одышка, сильная утомляемость, тяжесть в груди и боль при дыхании, а также необъяснимое резкое похудение и даже боль при глотании, хрипота в голосе и расширенные вены на шее и плече.

Фото: depositphotos

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