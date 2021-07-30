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Какие симптомы предупреждают о возможности гипертонического криза

Повышение давления происходит, когда сила прилива крови к кровеносным сосудам слишком высока постоянно, об этом сообщают журналисты медицинского онлайн-издания «Медик Форум». Гипертонию не стоит недооценивать, так как при отсутствии должного лечения возможны различные осложнения. Однако сложность в том, что болезнь редко себя проявляет, но усугубив ситуацию, можно даже спровоцировать сердечный приступ или инсульт.
Какие симптомы предупреждают о возможности гипертонического криза

Между тем по определенным изменениям в организме возможно распознать, если ваше артериальное давление перешло в зону гипертонического криза — состояния, приводящего к резкому увеличению кровяного давления у человека.

Кроме того, существует и такое понятие как срочный гипертонический криз, при гипертонии не происходит повреждений внутренних органов. «С другой стороны, экстренный гипертонический криз — это когда артериальное давление пациента настолько высоко, что произошло повреждение органа, что подвергает человека риску опасных для жизни осложнений», — прокомментировал доктор Афзал Сохаиб. По его мнению, существует ряд предупреждающих о гипертоническом кризе признаков, которые человек может легко обнаружить. К ним относятся: визуальные расстройства, путаница в мыслях, головные боли, грудная боль, одышка, тошнота и рвота, судороги, сильное чувство тревоги.

Фото: freepik.com

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