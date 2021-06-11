Какие симптомы появляются у человека на грани инфаркта

Но существует ряд признаков, свойственных именно инфаркту, в таком случае боли в груди могут сопровождаться одышкой, холодным потом, иногда ощущением страха смерти и даже возможны потери сознания.

Сегодня в зоне риска находятся и молодые люди. К примеру, до 10% от общего числа инфарктов миокарда переносят мужчины, не достигшие 40 лет. При чем в пожилом возрасте он переносится легче, так как организм уже подготовлен к ишемии (нехватке кислорода).

В целях профилактики болезни рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина в крови, а также проходить регулярное медицинское обследование.

Для справки: инфаркт может произойти в разных органах — различают инфаркты миокарда, мозга, почки, кишечника, селезенки, легких и т.д.