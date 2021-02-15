Какие симптомы «подскочившего» давления требуют немедленной помощи врача
Как сообщает онлайн-издание Express, резкий скачок давления за короткий промежуток времени, за которым следует гипертонический криз, всегда сопровождается характерными симптомами. Медики выделяют шесть тревожных признаков, которые требуют немедленного обращения за помощью к специалисту. Среди них – сильная головная боль, возникшая внезапно, боль в груди, необъяснимая тревожность, кровотечение из носа, изменение зрения и даже двоение в глазах, одышка.
Медики подчеркивают, если все эти проблемы со здоровьем или некоторые из них возникли неожиданно, без особых на то причин, это повод как минимум изменить давление тонометром дома, как максимум позвонить в скорую помощь, чтобы приехавший врач оказал вам надлежащую помощь. Эксперты подчеркивают, если вовремя не купировать гипертонический криз, он грозит серьезными осложнения, включая отек мозга, скопление жидкость в легких и инсульт.
Для профилактики гипертонии врачи рекомендуют регулярно контролировать уровень давления. Молодым людям необходимо измерять его не реже 1 раза в неделю, по достижении 40 лет – 2-3 раза в неделю, при диагностированной гипертонии – 2-3 раза в день. Особенно внимательными нужно быть тем, кто страдает от лишнего веса, злоупотребляет сладким, соленым и алкоголем – они находятся в группе повышенного риска.
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Фото: depositphotos
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