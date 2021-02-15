Какие симптомы «подскочившего» давления требуют немедленной помощи врача

Медики подчеркивают, если все эти проблемы со здоровьем или некоторые из них возникли неожиданно, без особых на то причин, это повод как минимум изменить давление тонометром дома, как максимум позвонить в скорую помощь, чтобы приехавший врач оказал вам надлежащую помощь. Эксперты подчеркивают, если вовремя не купировать гипертонический криз, он грозит серьезными осложнения, включая отек мозга, скопление жидкость в легких и инсульт.

Для профилактики гипертонии врачи рекомендуют регулярно контролировать уровень давления. Молодым людям необходимо измерять его не реже 1 раза в неделю, по достижении 40 лет – 2-3 раза в неделю, при диагностированной гипертонии – 2-3 раза в день. Особенно внимательными нужно быть тем, кто страдает от лишнего веса, злоупотребляет сладким, соленым и алкоголем – они находятся в группе повышенного риска.

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