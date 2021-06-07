Какие симптомы могут указывать на опухоль головного мозга

По словам врача, самым частым и основным симптомом считается головная боль, особенно когда начинается утром. Если ее можно охарактеризовать распирающей или давящей, сопровождающейся тошнотой, рвотой, головокружением, это повод обратиться за медицинской помощью и пройти обследование. При этом незамедлительная диагностика рекомендована, когда мигрень появляется часто и боль не пропадает при использовании анальгетиков.

Кроме того, специалист отметил, что большая опухоль может долго не проявлять себя. Это зависит от ее расположения. «Зависит от локализации опухоли. Они могут вырасти до значительных размеров и никак себя не проявлять. А есть опухоли около оболочки, потому что в самом мозге нервных окончаний нет, и мозг не болит. Болит оболочка, которую начинает распирать головной мозг. Он находится в черепной коробке, и там резервных пространств мало. Если опухоль располагается достаточно близко к оболочке головного мозга, в которой много нервных окончаний, то тогда опухоль проявляется на ранних стадиях, если она глубинно расположенная, она может вырасти до достаточно больших размеров, никак себя не проявляя», — уточнил нейрохирург. Также он объяснил, что причины возникновения опухолей пока не известны, но они точно не связаны с травмами головы.